Un posto al sole anticipazioni 20 aprile 2020: Andrea vive un terribile incubo

Un posto al sole torna lunedì 20 aprile 2020 su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata delle repliche e le anticipazioni promettono incubi terribili per Andrea.

Andrea è distrutto dalla partenza di Arianna e, sull'eco di una riflessione fatta da Angela circa il suo rapporto con le donne, vive il suo peggior incubo in un mondo popolato da improbabili donne adoranti dove non è capace di dimostrare a tutti di essere cambiato e di non essere il playboy di un tempo. Al suo risveglio però troverà una bellissima sorpresa ad attenderlo e ad andargli incontro.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per lunedì 20 aprile 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.