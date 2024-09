Un Posto al Sole, anticipazioni 2 settembre: Alberto interviene, Eduardo di fronte a una difficile scelta

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda domani alle 20:50 su Rai3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction

Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 2 settembre su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Guido e Mariella sono sempre più distanti. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo.

Anticipazioni Un posto al sole: Michele e Silvia fanno da intermediari tra Guido e sua moglie

Clara è ormai prossima a dare alla luce la piccola Nunzia. Mentre si prepara al parto, Rosa è consumata dall'ansia, in attesa di notizie che tardano ad arrivare. Intanto, Eduardo si trova in una situazione disperata: deve affrontare due sicari inviati per ucciderlo. Quando tutto sembra perduto, un colpo di scena sconvolge la situazione.

Alberto, inaspettatamente, interviene compiendo un gesto sorprendente che lascia Eduardo di fronte a una decisione cruciale, costringendolo a confrontarsi con il proprio passato da ex camorrista. Nel frattempo, Michele e Silvia tentano di ricucire i rapporti tra Guido e Mariella, che sembrano ormai irreparabilmente deteriorati dopo che lui ha lasciato casa sua per appoggiarsi temporaneamente in quella lasciata libera da Michele e Mariella

Alberto affronta Eduardo

Nonostante i loro sforzi per alleviare la tensione e limitare i danni, l'impresa si rivela quasi impossibile, mettendo a dura prova le loro capacità di mediazione. Parallelamente, la presenza di Valeria a casa di Niko si prolunga più del previsto, generando nuove dinamiche nella convivenza. Renato, da sempre incline a intromettersi, non riesce a trattenersi e cerca di influenzare le decisioni di Niko.