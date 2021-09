Un posto al sole anticipazioni 2 settembre 2021: un ritorno spiacevole per Serena e Irene

Un posto al sole torna domani, giovedì 2 settembre 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni prospettano un amaro ritorno a casa per Serena e Irene.

Anche Roberto infatti appare preoccupato per il comportamento di Filippo, ma la sorpresa peggiore toccherà a Serena e Irene. Mentre si accingono a tornare a Palazzo, incontreranno qualcuno che trasformerà il ritorno a casa in un momento davvero amaro e spiazzante: Viviana.

Continuano le indagini sul misterioso aggressore di Susanna e il cerchio sembra stringersi intorno alle recenti frequentazioni della ragazza.

Samuel, sempre più avvilito e disperato, cerca in Guido una spalla su cui piangere.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, giovedì 2 settembre 2021, come sempre su Rai3 alle 20:45

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.