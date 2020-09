Un posto al sole anticipazioni 2 settembre 2020: Tregara proverà a risarcire Clara?

Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda mercoledì 2 settembre 2020 su Rai3 alle 20:45, il boss Tregara si sentirà in colpa per quanto fatto a Clara: anticipazioni.

Susanna farà un'inaspettata proposta a Renato in vista del matrimonio, il boss Tregara avrà un piccolo rigurgito di coscienza e proverà in minima parte a risarcire Clara per il male che le ha fatto. La preparazione per la recita scolastica di Irene costringerà Filippo e Serena a trascorrere del tempo insieme...

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 2 settembre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.