Un posto al sole anticipazioni 2 luglio 2021: ore di angoscia per Filippo

Un posto al sole torna domani, venerdì 2 luglio 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni sono cariche di preoccupazione per la salute di Filippo: il giorno dell'operazione è arrivato.

Il Sartori si prepara ad affrontare il delicato intervento chirurgico, circondato dall'affetto di Roberto, Serena e degli amici del Palazzo. Rossella affronterà il suo ultimo esame universitario e Patrizio deve fare i conti col ritorno della ragazza.

Silvia è molto contenta per la figlia ma turbata per quanto accaduto con Giancarlo. Mentre gioca con Irene, Jimmy si imbatte di nuovo in Brenda. Riuscirà, stavolta, a tenerle testa?

