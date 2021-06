Un posto al sole anticipazioni 2 giugno 2021: Alberto mette alle strette Clara

Un posto al sole torna domani, mercoledì 2 giugno 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni ci rivelano che Albero tornerà ancora una volta a mettere in difficoltà Clara.

Allarmato dal comportamento di Biagio e incalzato dalle richieste di Men'kov, Pietro deve assolutamente velocizzare la chiusura della trattativa per l'acquisto del terreno dei Cantieri. Il ritorno di Marina, però, lo sta mettendo in seria difficoltà e, esattamente come Roberto Ferri, anche l'Abbate potrebbe dover chiedere aiuto a una donna: Lara.

Aberto, mai rassegnato all'idea di aver perso Clara, ha trovato un nuovo motivo per tormentarla: il Palladini è infatti deciso a trascorrere le vacanze con Federico.

Raffaele, avendo intuito che il cognato trama qualcosa, lavora con insolito zelo: riusciranno Renato e Jimmy ad acquisire le prove della sua pigrizia?

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.