Un posto al sole anticipazioni 2 febbraio 2021: ancora tensioni tra Silvia e Michele per colpa di Niko

Un posto al sole torna domani, martedì 2 febbraio 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Dalle anticipazioni il rapporto tra Michele e Silvia è lontano dalla distensione.

Il coinvolgimento di Niko, in qualità di avvocato di Emil, fratello di Thea, fa riemergere in modo prepotente le tensioni tra Silvia e Michele. A complicare il tutto è il fatto che Giulia è ormai a conoscenza della vera identità dell'aggressore.

Patrizio e Vittorio decidono di tirare a sorte la permanenza nel seminterrato ignari che qualcun altro stia per sconvolgere i loro piani...

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, martedì 2 febbraio 2021, come sempre su Rai3 alle 20:45

