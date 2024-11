Un Posto al Sole anticipazioni 19 novembre: Costabile è disperato, Michele sospetta della famiglia Gagliotti

Un Posto al Sole torna domani martedì 19 novembre su Rai 3 alle 20:50. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Mariella capisce perché Castrese non fa coming-out. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Ferri impone al figlio di liberare spazi pubblicitari in radio per inserire gli spot dell'impresa Gagliotti. Costabile Altieri è sempre più nel mirino di Gennaro che si rivela un criminale senza scrupoli. Nel frattempo suo fratello Vinicio inizia a uscire con Alice che, emozionata, confida alla nonna che, per la prima volta dopo Nunzio, prova interesse per un altro ragazzo. Appresa la decisione di Clara ed Eduardo di non tornare più a Napoli, Alberto si rivolge a Luca per chiedergli un aiuto.

Anticipazioni Un posto al sole: il legame tra Alice e Vinicio preoccupa Marina

Mariella inizia a comprendere meglio la situazione di Castrese, intuendo cosa si nasconda dietro la sua paura di dichiarare la propria omosessualità. Nel frattempo, Costabile, messo ormai con le spalle al muro da Gennaro Gagliotti, sembra disposto a tutto pur di uscire da una situazione sempre più difficile e opprimente.

Vinicio ha iniziato ad uscire con Alice

La sua disperazione lo spinge a valutare scelte rischiose. Nel frattempo Michele, osservando da vicino gli affari della famiglia Gagliotti, inizia a intuire che la loro attività potrebbe non essere del tutto trasparente, iniziando a domandarsi cosa abbia spinto suo padre Roberto a legarsi a Gennaro. Ma il legame con i Gagliotti coinvolge anche un altro personaggio.

Anche Marina, infatti, non riesce a nascondere il suo timore per il flirt tra Alice e Vinicio, temendo che la nipote possa essere coinvolta in una relazione che nasconde lati ancora poco chiari. Intanto, Clara si prepara definitivamente a lasciare Napoli e a portare con sé suo figlio.

La scelta della donna lascia un vuoto profondo in Alberto, sempre più disperato all'idea di perdere i contatti con il figlio Federico, in un momento così delicato della vita del bambino. Per finire, Guido si ritrova in un vero pasticcio, probabilmente a causa di una serie di scelte poco ponderate.