Un Posto al Sole anticipazioni 19 novembre 2019: Carla spera in Alex, vuole rivedere Mia

Un posto al sole torna martedì 19 novembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci riportano nella vicenda che ha visto Carla difesa da Vittorio dopo l'aggressione omofoba.

Il ragazzo e la Parisi, inoltre, sembrano legati da un intento ulteriore: cercare di riavvicinarsi ad Alex. La ragazza, infatti, in seguito al fattaccio, potrebbe mettere da parte il proprio risentimento nei confronti del padre, che decide, così di approfittare del momento per una richiesta: Carla ha voglia di riabbracciare Mia, la piccola di casa. Alex, però, non sembra essere affatto d'accordo. Vittorio, dal canto suo, ha intenzione di non lasciare che quanto accaduto al padre della sua ex rimanga nella sfera privata: vuole raccontare dell'aggressione anche in radio per sensibilizzare gli ascoltatori. Michele è impressionato dalla sensibilità del ragazzo.

Continuano i problemi di Angela con la piccola Bianca, ed è proprio la ritrosia della bambina a convincere la mamma ad indagare sulla maestra Gagliardi. Non tutti, però, vivono un momento complicato in casa Poggi, perchè Giulia, dopo la fine della relazione con Denis, sembra essere pronta a spalancare il cuore a un nuovo amore, Marcello.

Ed è di nuovo amore senza riserve anche tra Serena e Filippo, tanto che lei decide che è quello il momento giusto per fargli una certa proposta.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 19 novembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.