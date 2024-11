Un Posto al Sole anticipazioni 18 novembre: Gennaro minaccia Costanzo, Alberto chiede aiuto a Luca

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda domani alle 20:50 su Rai3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction.

Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 18 novembre su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Alice ha un appuntamento con Vinicio. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo.

Riassunto dell'episodio precedente

Schiacciato dai debiti e dall'urgenza di restituire a Manuela i soldi che le deve, Costabile sembra essersi messo davvero contro brutta gente. Roberto ha creato con Gennaro Gagliotti un'ottima collaborazione. Cresce la sintonia tra Alice e Vinicio che scopriranno di avere molte cose in comune. La felicità per il ritorno a Napoli di Federico dura davvero poco per Alberto che sta per ricevere una brutta sorpresa.

Anticipazioni Un posto al sole: Costabile finisce nel mirino di Gennaro

Ferri prende una decisione autoritaria, imponendo al figlio di liberare spazi pubblicitari in radio per inserire gli spot dell'impresa Gagliotti. Nonostante Filippo sia il direttore editoriale di Radio Golfo 99, continua a prendere delle decisioni senza consultarlo, come quando ha offerto ad Alice il ruolo di stagista.

Nel frattempo, Costabile Altieri si trova in una situazione sempre più pericolosa non potendo pagare i debito che ha contratto con Gennaro, è ormai evidente che Gagliotti non è altro che un criminale senza scrupoli, e il suo interesse verso Costabile sembra nascondere intenzioni minacciose che potrebbero metterlo in grave difficoltà.

Costabile è finito in un brutto giro

Mentre il clima si fa teso, Vinicio, fratello di Gennaro, inizia a uscire con Alice. La ragazza, visibilmente emozionata, confida alla nonna che, per la prima volta dopo Nunzio, prova un vero interesse per un altro ragazzo. Questo potrebbe rappresentare un nuovo capitolo per Alice, ma il legame con Vinicio potrebbe rivelarsi complicato vista la famiglia da cui proviene.Alberto, appresa la decisione di Clara ed Eduardo di non tornare più a Napoli, si rivolge a Luca per chiedergli un aiuto.