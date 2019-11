Un posto al sole anticipazioni 18 novembre: Vittorio e Alex si riavvicinano

Nella puntata di Un posto al sole in onda il 18 novembre 2019, Vittorio riuscirà a riavvicinarsi ad Alex ma per una ragione poco felice: anticipazioni.

Un posto al sole torna lunedì 18 novembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci riportano dove la puntata di venerdì si era conclusa: Vittorio ha preso le difese da Carla Parisi nell'agguato omofobo ai suoi danni ma quanto accaduto l'ha scosso profondamente.

Vittorio decide di parlare con Alex rispetto a quanto accaduto al padre, anche se preferisce nascondere i gravi fatti alla piccola Mia. Che viene, però, comunque a sapere quanto successo in maniera del tutto inattesa.

Il figlio di Guido non è il solo ad affrontare importanti problemi: Angela e Franco scoprono che il primo impatto di Bianca con la nuova maestra non è stato proprio dei migliori. Cosa fare? Mamma e papà Boschi proveranno ad affrontare la questione direttamente con la piccola, che decide, però, di rimanere in silenzio, nascondendo l'accaduto ai genitori.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 18 novembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.