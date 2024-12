Un posto al sole anticipazioni 18 dicembre, Rosa e il rapporto con Don Antoine: un’amicizia rischiosa

Dopo l'episodio trasmesso stasera, Un Posto al Sole andrà in onda su Rai 3 mercoledì 18 dicembre alle 20:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Gennaro cede al ricatto di Costabile. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia e può essere seguita in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Roberto continua a ostacolare Michele, sfruttando il suo potere per rendere difficile l'inchiesta sul caporalato. Nonostante le crescenti minacce, il giornalista rimane determinato, anche se la sua carriera è sempre più a rischio. Nel frattempo, sembra emergere una possibile amicizia tra Micaela e Alice. Espedito, invece, si trova di fronte a una decisione difficile.

In ospedale, Rossella fatica a contrastare le ingerenze del primario Fusco, che continua a rappresentare un ostacolo insormontabile nonostante i suoi sforzi. Intanto, Nunzio, esasperato dal suo coinquilino, pianifica un modo per liberarsene. La convivenza ormai insostenibile promette un confronto diretto, in cui Nunzio cercherà di risolvere definitivamente la situazione.

Michele sta per prendere una decisione importante

Anticipazioni di Un posto al sole: Michele prende una decisione che cambia il futuro della radio

Rosa, dopo aver abbandonato i suoi sogni per troppo tempo, decide di affrontare finalmente le proprie insicurezze e di iscriversi alla scuola serale per ottenere il diploma. Questa scelta rappresenta un grande passo verso la sua indipendenza personale e professionale, ma il percorso si rivela emotivamente complicato. Parallelamente, il legame con Don Antoine si fa sempre più intenso.

Quello che inizialmente sembrava solo un rapporto di amicizia comincia a trasformarsi in qualcosa di più profondo. Tuttavia, questo sentimento mette Rosa in crisi, spingendola a riflettere su come gestire la situazione. Nel frattempo, è il giorno della recita scolastica di Jimmy, un evento che diventa un'occasione speciale per Niko e Manuela di ritrovarsi vicini.

Ma non tutto fila liscio: Valeria, ancora legata sentimentalmente a Niko, non sembra intenzionata a lasciare campo libero, creando tensioni e incertezze. Sul fronte familiare, Guido si trova a dover affrontare una situazione delicata: gestire il Capodanno diviso tra le richieste di Claudia e Lollo. La sua indecisione crea una crisi che rischia di rovinare il clima di festa.

Intanto, cedendo al ricatto di Gennaro, Costabile ha costretto suo padre Espedito a collaborare con i Gagliotti per estinguere i propri debiti, un accordo che potrebbe avere ripercussioni pericolose. Infine, Michele, sempre più oppresso da Roberto, deve affrontare un'ardua scelta perchè Ferri lo ostacola e gli vuole imporre di abbandonare l'inchiesta sul caporalato. Questo lo porta a un'importante decisione per quanto riguarda il suo futuro a Radio Golfo 99.