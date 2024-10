Un Posto al Sole, anticipazioni 17 ottobre: Niko difende Manuela, Rosa e Don Antoine al centro di pettegolezzi

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda giovedì 17 ottobre su Rai 3, alle 20:50:Guido affronta nuovi problemi economici. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Costabile rischia di rovinare il gran giorno di Manuela

La frequentazione tra Rosa e Don Antoine continua a essere oggetto di pettegolezzi sempre più insistenti nel quartiere, e le malelingue potrebbero avere conseguenze pesanti. A farne le spese, purtroppo, potrebbe essere il giovane Manuel, che rischia di essere trascinato nel vortice delle dicerie, ma il giovane parroco vuole mettere fine a questo chiacchiericcio in prima persona.

Durante l'inaugurazione del parco archeologico organizzata da Manuela, un incidente rischia di creare tensioni tra i presenti. Niko interviene prontamente per fermare Costabile, il cui comportamento si fa sempre più inappropriato, suscitando l'immediata gelosia di Valeria. La donna non può fare a meno di domandarsi se Niko sia ancora emotivamente coinvolto con la sua ex Manuela, alimentando nuovi dubbi e frustrazioni all'interno della loro relazione.

Manuela inaugura il Parco Archeologico

Nel frattempo, Guido si trova ad affrontare delle difficoltà finanziarie: tra i viaggi per vedere Claudia a Roma e la necessità di affittare una casa, il bilancio familiare diventa sempre più difficile da gestire. Per far quadrare i conti, Guido escogita un piano piuttosto originale che coinvolge il suo amico Cotugno, cercando con questo stratagemma di risolvere i suoi problemi economici senza creare ulteriori complicazioni.