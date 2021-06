Un posto al sole anticipazioni 17 giugno 2021: Lara conosce la chiave per ricattare Men'kov

Un posto al sole torna domani, giovedì 17 giugno 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni potrebbero fornire importanti indizi sulla sorte di Men'kov.

Lara è molto impaziente di rientrare in possesso del suo computer, sul quale ci sono i file con cui ricattare Men'kov. Chiede pertanto a Roberto di portarglielo, ma Marina, nonostante l'opera di convincimento di Ferri, continua a non fidarsi della donna.

Clara incontra Speranza, contenta di poterle affidare Federico di tanto in tanto, mentre Alberto, disilluso ormai rispetto alla relazione con la madre di suo figlio, tocca il fondo della sua vita.

La guerra tra Raffaele e il drone di Renato si arricchisce di una nuova potente arma...

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.