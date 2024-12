Un posto al sole anticipazioni 17 dicembre: tra Micaela e Alice sta nascendo un’amicizia, Rossella è in crisi

Un Posto al Sole torna domani martedì 17 dicembre su Rai 3 alle 20:50.Espedito prende una decisione dolorosa. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Nonostante l'atteggiamento arrogante e oppositivo del primario, Rossella riesce a darsi forza, continuando a lavorare con impegno in ospedale. Tuttavia, al suo occhio attento non sfugge che Fusco sembra aver puntato un'altra vittima, un fatto che preoccupa Rossella, facendola sospettare che ci sia qualcosa di losco nelle azioni del dottore.

Nel frattempo, Michele, saldo nei suoi principi di professionalità e passione, continua a indagare sul caporalato, guadagnandosi anche la stima di Alice. Tuttavia, la sua determinazione non è apprezzata da Roberto Ferri, che progetta di insegnare una lezione al giornalista per aver deciso di proseguire con l'inchiesta contro i Gagliotti.

Nunzio vuole sbarazzarsi del suo coinquilino

Anticipazioni Un posto al sole: Nunzio ha un piano per liberarsi del coinquilino

Roberto non perde occasione per rendere la vita lavorativa di Michele sempre più difficile, sfruttando la sua posizione di potere per ostacolare l'inchiesta sul caporalato. Il giornalista, pur affrontando molte difficoltà, continua a perseguire la sua missione con determinazione, ma le minacce di Ferri aumentano e rischiano di compromettere la sua carriera. Nel frattempo, sembra che tra Micaela e Alice possa nascere una nuova amicizia.

Espedito, invece, è costretto a prendere una decisione dolorosa, forse legata alla sua famiglia o a un nuovo percorso che lo porterà a cambiare direzione. La situazione in ospedale continua a essere difficile, con Rossella che subisce le ingerenze di Fusco, ma senza riuscire a contrastarle efficacemente. La giovane dottoressa, nonostante i suoi sforzi, non riesce ancora a trovare una via per fermare l'atteggiamento del primario, che resta un ostacolo.

Infine, Nunzio, stanco della presenza invadente del suo coinquilino, elabora un piano per liberarsene. La situazione tra i due sembra diventare insostenibile e Nunzio è determinato a risolverla una volta per tutte, anche se non sarà facile. La convivenza forzata con un coinquilino difficile crea una tensione che, probabilmente, porterà a un confronto diretto.