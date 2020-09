Un posto al sole anticipazioni 16 settembre 2020: Giulia cerca la sua vendetta contro Marcello

Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda mercoledì 16 settembre 2020 su Rai3 alle 20:45, Giulia decide che il momento per la sua vendetta è giunto: anticipazioni.

Un posto al sole torna mercoledì 16 settembre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio e fin dalle anticipazioni scopriamo che Giulia sta preparando la sua vendetta contro Marcello.

La tregua tra Filippo e Serena non sembra destinata a durare, una nuova discussione farà esplodere le tensioni tra loro. Intanto Niko riceverà il supporto di qualcuno che proprio non si aspettava. Deciso a partecipare al programma televisivo, Patrizio cercherà di convincere Silvia ad accettare.

Decisa a trovare l'uomo che l'ha truffata, Giulia si mette sulle sue tracce.

