Un posto al sole anticipazioni 16 ottobre 2020: Niko e Susanna si riavvicinano...

Un posto al sole torna venerdì 16 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Le anticipazioni prospettano un nuovo riavvicinamento tra Niko e Susanna, dopo quanto successo per via del piccolo Jimmy.

Niko e Susanna ritroveranno complicità sul lavoro lasciandoci ben sperare per un loro riavvicinamento.

Filippo sarà turbato dallo scontro con Leonardo, che cerca di tornare con Serena, soprattutto ora che ha scoperto della gravidanza, e dagli avvertimenti del padre. Una visita guidata di Viola sarà l'occasione per un fortuito incontro con qualcuno molto conosciuto.

L'appuntamento con l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole è per venerdì 16 ottobre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.