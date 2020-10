Un posto al sole anticipazioni 15 ottobre 2020: Leonardo riuscirà a riavvicinarsi a Serena?

Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda giovedì 15 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45, Leonardo approfitterà del momento di difficoltà per riavvicinarsi a Serena... Anticipazioni.

Un posto al sole torna giovedì 15 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Fin dalle anticipazioni Leonardo cercherà di sfruttare il difficile momento di Serena per riavvicinarsi a lei.

Serena infatti, dopo il malore, dovrà affrontare un momento delicato della sua gravidanza, e Leonardo, che da quando ha saputo che sta per diventare padre non aspetta altro, cercherà di farsi strada sempre di più nella sua vita.

Giulia escogita un piano per cercare di incastrare Marco Modica, chiedendo l'aiuto di Ornella. Un incontro imprevisto tra Bice e una sua rivale metterà Mariella e Guido in difficoltà.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per giovedì 15 ottobre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.