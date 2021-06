Un posto al sole anticipazioni 16 giugno 2021: Roberto cerca di avvicinare Marina a Lara

Un posto al sole torna domani, mercoledì 16 giugno 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni vedono Roberto impegnato a far ricredere Marina sul conto della rivale.

Roberto infatti proverà ad avvicinare la Giordano a Lara, così da stringere finalmente il cerchio attorno ad Abbate, ma i colpi di scena e le rivelazioni a sorpresa non sono affatto finiti.

Proiettato in un futuro prossimo più consono ai propri desideri e al proprio orgoglio, Alberto vivrà dei momenti di forte tensione a Palazzo Palladini e dovrà fare dolorosamente i conti con la deludente realtà dei fatti.

Anche perchè Clara e Patrizio ora sono pericolosamente vicini.

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.