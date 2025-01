Un posto al sole, anticipazioni 16 gennaio: Mariella fa ingelosire Guido, Rossella si isola sempre di più

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda giovedì 16 gennaio, su Rai 3, alle 20:50: Rossella è sempre sotto pressione. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente:

Lo scontro in ospedale tra Fusco e Nunzio lascia Rossella in uno stato di forte preoccupazione. La giovane teme che il litigio e la sua segnalazione sul comportamento scorretto di Fusco al direttore sanitario possano avere ripercussioni sulla sua carriera. Il pranzo organizzato da Raffaele, con l'intento di far ragionare Renato e mettere fine al suo risentimento, non produce i risultati sperati.

Niko rivela a Giulia che Valeria ha proposto a lui e a Jimmy di trasferirsi a casa sua. Nel frattempo, Alice si lascia coinvolgere sempre di più dalla sua storia con Vinicio. La situazione preoccupa Michele che non gradisce che la ragazza frequenti una persona della famiglia Gagliotti, sulla quale sono incentrate le sue indagini.

Castrese ha consigliato a Mariella di lasciarsi alle spalle Guido

Anticipazioni Un posto al sole: Rosa si prepara a dire addio a don Antoine

Nonostante la relazione con Claudia proceda a gonfie vele, Guido sta per fare una scoperta spiazzante: spinta da Cerruti a rimettersi in gioco, Mariella ha deciso di andare avanti nella sua vita senza permettere che il suo ex gliela condizioni. Mariella sembra aver voltato pagina e la cosa non va giù al Del Bue

Per Rossella si tratta di un momento particolarmente difficile: le pressioni psicologiche esercitate dal primario stanno avendo un forte impatto sulla sua salute mentale. Lo scontro tra Fusco e Nunzio ha peggiorato la situazione. Sempre più stressata e incapace di trovare sostegno, Rossella comincia a chiudersi in sé stessa, isolandosi da chi vorrebbe aiutarla.

Il prossimo addio di don Antoine segna un momento carico di emozioni per Rosa. Il sacerdote sta per lasciare Napoli e la donna si ritrova a fare i conti con il peso delle sue scelte e il senso di vuoto lasciato dalla partenza di una figura tanto importante nella sua vita. Riuscirà Rosa a trasformare questo distacco in un'opportunità per ritrovare se stessa e guardare con fiducia al futuro?