Un posto al sole anticipazioni 15 settembre 2021: i sospetti di Adele su Renato

Un posto al sole torna domani, mercoledì 15 settembre 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni mettono Adele direttamente contro Niko e Renato.

Contrariato dal divieto di far visita a Susanna in ospedale, Niko vorrebbe confrontarsi con Adele, che comincia però a nutrire seri dubbi sulla estraneità di Renato all'aggressione.

La Picardi intanto deve fronteggiare l'insistente pressing di un altro uomo: che si tratti del suo ex marito Manlio?

La vicinanza sul lavoro con l'affascinante Riccardo metterà Rossella a dura prova sia sul piano professionale che su quello personale.

Il nuovo appuntamento settimanale con Un posto al sole è per domani, mercoledì 15 settembre 2021, come sempre su Rai3 alle 20:45.

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.