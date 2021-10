Un posto al sole anticipazioni 15 ottobre 2021: Alberto e Clara raggiungono un accordo

Un posto al sole torna domani, venerdì 15 ottobre 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Nelle anticipazioni Alberto e Clara riescono finalmente a raggiungere un compromesso.

Le indagini sull'aggressione di Susanna continuano a non portare a nulla e Renato accusa sempre di più lo stress per la situazione. Ottenuto il compenso da Guido e Mariella, Alberto arriverà finalmente a un compromesso con Clara.

Alle prese con la figlia Crisitna, che ne combina una dietro l'altra, Roberto faticherà a gestire la situazione, ma soprattutto scoprirà quanto sia difficile accettare che la sua bambina stia crescendo.

Il nuovo appuntamento settimanale con Un posto al sole è per venerdì 15 ottobre 2021, come sempre su Rai3 alle 20:45.

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.