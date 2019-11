Un posto al sole anticipazioni 15 novembre: Diego esce di prigione!

Nella puntata di Un posto al sole in onda il 15 novembre, Diego uscirà finalmente dal carcere ma si troverà subito a fare i conti con una nuova difficoltà: anticipazioni.

Cosa succederà in Un posto al sole nella puntata del 15 novembre? Le anticipazioni parlano di nuove difficoltà all'orizzonte per Carla e per Diego, nonostante ora sia circondato dall'affetto della famiglia.

Vedremo Raffaele accogliere finalmente con gioia la notizia della scarcerazione di Diego. Il PM ha infatti accettato il patteggiamento e questo consente al giovane Giordano, pur se ingiustamente dietro le sbarre, di tornare a casa. Dove ad attenderlo ci sono amici e parenti, addirittura il fratello minore Patrizio, tornato a palazzo Palladini per riabbracciarlo. Quello che Diego ancora non immagina è che le difficoltà per lui sono appena iniziate: dal web, infatti, arrivano i giudizi implacabili degli haters e di quanti lo credono il vero colpevole.

Momento non facile anche per Carla, a causa di un incontro sgradevole fatto al Caffè Vulcano. La parte peggiore sembra essere il fatto che, colta alla sprovvista, non sembra in grado di reagire.

Le cose sembrano andare bene, invece, tra Filippo e Serena: l'apertura della nuova attività e il sostegno di lui, le fanno credere di aver finalmente trovato l'armonia perduta. Sulla famiglia, però, incombe ancora lo spettro di quanto Filippo ha fatto alle Canarie.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al Sole è per domani, 15 novembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica anche le puntate precedenti.