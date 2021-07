Un posto al sole anticipazioni 15 luglio 2021: Patrizio deciso a non nascondere più la relazione con Clara

Un posto al sole torna domani, giovedì 15 luglio 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni si concentrano su Clara e Patrizio, decisi a non nascondere il proprio amore.

La scoperta di avere una figlia manda Filippo in crisi, Serena sembra non sapere più come gestire la situazione e arriva a prendere un'importante decisione. Ormai stanco di nascondersi, Patrizio sembra deciso a vivere alla luce del sole la relazione con Clara.

Jimmy non sa come liberarsi dai suoi peggiori incubi: da un lato Brenda, dall'altro la temibile calzamaglia da ballerino.

