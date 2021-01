Un posto al sole anticipazioni 15 gennaio 2021: la decisione di Alberto allontanerà Clara?

Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda venerdì 15 gennaio 2021 su Rai3 alle 20:45, Alberto potrebbe fare un nuovo passo falso, fatale per il suo legame con Clara: anticipazioni.

Un posto al sole torna venerdì 15 gennaio 2021 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Dalle anticipazioni scopriamo che Alberto sarà vicino a prendere una decisione che potrebbe essere fatale per la sua storia con Clara.

Mentre Serena lotta con Ferri per il pagamento del riscatto, Lara sembra guadagnare punti agli occhi del suo amante e Filippo si rende drammaticamente conto che la situazione potrebbe precipitare. Clara è sempre più disillusa sul suo rapporto con Alberto che intanto prenderà una decisione di cui potrebbe pentirsi. Convinto che il rapporto con il dottor Sarti sia sul punto di naufragare, Cerruti deciderà di giocarsi il tutto per tutto.

