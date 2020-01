Un posto al sole anticipazioni 15 gennaio 2020: Serena prende un'inattesa decisione sul suo matrimonio

Un posto al sole torna mercoledì 15 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni promettono scenari nuovi e inattesi, non solo per Serena e Filippo ma anche per Giulia.

Mentre Filippo confida ancora nella possibilità di recuperare il proprio matrimonio, Serena prenderà un'inaspettata decisione. Le perduranti difficoltà scolastiche di Bianca iniziano a ripercuotersi negativamente sul rapporto tra Franco e Angela. Giulia programma il primo appuntamento con Marcello... ma non tutto andrà come previsto.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 15 gennaio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, martedì 14 gennaio.