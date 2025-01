Un posto al sole, anticipazioni 14 gennaio: Rossella isolata dopo la denuncia a Fusco e Nunzio complica tutto

Un Posto al Sole torna martedì 14 gennaio su Rai 3 alle 20:50. In questa puntata: l'intervento di Nunzio non aiuta Rossella . La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Renato, alleggerendo il suo risentimento verso Niko e Jimmy, trova finalmente un modo per sfogarsi. Si confida con una persona che, grazie alla sua simpatia, riesce a calmarlo e a fargli vedere la situazione da una prospettiva diversa. Valeria, nel frattempo, è pronta a fare una proposta inaspettata a Niko.

Ferri sceglie di adottare un approccio schietto e diretto con Gennaro Gagliotti, comunicandogli che non potrà entrare a far parte del circolo come socio, ma l'imprenditore potrebbe non prendere bene la bocciatura. Cerruti non si arrende e continua a cercare di convincere Mariella a cambiare definitivamente atteggiamento nei confronti di Guido

Fusco ha isolato Rossella

Anticipazioni Un posto al sole: Valeria si fa spazio nel cuore di Niko

Dopo aver avuto il coraggio di segnalare il comportamento scorretto di Fusco al direttore sanitario, Rossella si ritrova sempre più isolata in ospedale. Nonostante i complimenti di Riccardo, che non riescono a tirarla su di morale, Rossella si sente sempre più sola. La sua determinazione a lottare contro le ingiustizie la sta mettendo in una posizione difficile. Inoltre, l'intervento di Nunzio, nel tentativo di difenderla, finisce per peggiorare ulteriormente la situazione.

Valeria sembra che stia guadagnando sempre più spazio nel cuore di Niko. I due hanno creato una complicità che potrebbe segnare un cambiamento importante nel loro rapporto. La giovane donna sembra determinata a farsi spazio, facendo leva su situazioni quotidiane e su piccoli gesti che vanno a colpire la sensibilità dell'avvocato.

Renato, che continua a covare risentimento, mette in difficoltà anche Giulia, la quale cercherà il sostegno di Raffaele. Alice sembra legarsi sempre più a Vinicio, ma Michele, venuto a conoscenza che il ragazzo è un Gagliotti, inizia a preoccuparsi per la ragazza. La rivelazione della sua appartenenza alla famiglia dei Gagliotti scatena i timori di Michele, che teme che Alice possa essere coinvolta in dinamiche più complesse e pericolose di quanto immagini.