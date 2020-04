Un posto al sole anticipazioni 14 aprile 2020: i sogni di Serena ostacolati dalle gemelle

Un posto al sole torna martedì 14 aprile 2020 su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata delle repliche e le anticipazioni ci riportano all'inizio della storia tra Serena e Filippo.

Speranzosa di poter ancora recuperare il matrimonio, Greta rifiuta l'accordo economico di Ferri il quale riceverà un'inaspettata offerta d'aiuto da parte di Marina. Il destino e l'indisciplina delle gemelle ostacolano il sogno d'amore di Serena di poter rincontrare Filippo. Il piano suggerito da Andrea per liberarsi di Isabella fallisce miseramente, come farà Guido a sbarazzarsi della "fidanzata" e di mamma Lucia?

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per martedì 14 aprile 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.