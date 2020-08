Un posto al sole anticipazioni 14 agosto 2020: per Dolly e Cotugno un primo appuntamento disastroso

Un posto al sole torna venerdì 14 agosto 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni prospettano un approccio tutto in salita per Cotugno con la capricciosa Dolly.

Angosciato per il ricatto perpetrato da Alberto, Eugenio dovrà affrontare delle impreviste conseguenze. Serena dovrà fare i conti con l'apprensione e le paure più recondite di Filippo, che complicheranno ulteriormente il loro già difficile rapporto. Il giorno dell'appuntamento romantico tra Cotugno e Dolly è arrivato e il cammino già in salita del vigile, sembra addirittura più complicato del previsto.

Un posto al sole è tornato ormai da un mese con le puntate inedite, dopo la lunga pausa (la soap di Rai3 è stata ferma dal 3 aprile al 12 luglio) che ha costretto la produzione a fermarsi per la prima volta in quasi un quarto di secolo di messa in onda.

