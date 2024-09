Un Posto al Sole, anticipazioni del 13 settembre: Alberto teme la vendetta di Torrente, Renato critica Valeria

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 13 settembre su Rai 3, alle 20:50, Manuela allontana Costabile. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Nunzio e Diana vogliono rinnovare Il Vulcano

Alberto Palladini è divorato dalla paura, terrorizzato dal pensiero di una possibile vendetta da parte di Angelo Torrente. La tensione lo sta lentamente consumando, la paranoia si insinua sempre più profondamente nella sua mente, mentre cerca disperatamente una soluzione per evitare il confronto con Torrente, Alberto si rende conto che potrebbe non esserci più tempo per sfuggire al suo destino.

Nel frattempo, Manuela ha preso una decisione definitiva riguardo a Costabile. Dopo i numerosi tentativi da parte sua di riavvicinarsi, la ragazza questa volta non è disposta sa perdonarlo, soprattutto perchè lui la sua condotta ha messo a rischio il suo progetto del parco archeologico, in cui aveva investito tutta sé stessa.

Nunzio vuole ristrutturare Il Vulcano

Sul fronte romantico, il legame tra Valeria e Niko continua a rafforzarsi. I due, sempre più affiatati, sembrano costruire insieme una relazione solida, ma non tutti approvano. Renato, il padre del ragazzo Niko, è critico nei confronti di Valeria, vedendola come una minaccia alla stabilità di suo figlio. Questo crea una frattura sempre più evidente tra i due.

Al contempo, Nunzio e Diana sono sempre più vicini, con la loro complicità che cresce giorno dopo giorno. La loro relazione sembra aver raggiunto un punto di svolta, e la coppia decide di fare un passo importante: proporre a Silvia di rinnovare il Caffè Vulcano, un simbolo importante per tutta la comunità.