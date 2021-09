Un posto al sole anticipazioni 13 settembre 2021: doppia puntata stasera su Rai3

Un posto al sole torna stasera, lunedì 13 settembre 2021, su Rai3 alle 20:45 con una doppia puntata. Le anticipazioni prospettano un aggravarsi della situazione per Renato.

La scelta di riprendere Viviana a lavorare nel chartering metterà in crisi il già fragile equilibrio di coppia di Filippo e Serena. I sospetti della polizia si concentrano sempre di più su un abitante di Palazzo Palladini. Lollo potrebbe involontariamente creare a Guido dei problemi con Alberto.

Diviso tra l'attrazione che prova per Viviana e il desiderio di ritornare a provare l'amore di un tempo per Serena, Filippo cerca di trovare un equilibrio emotivo.

La famiglia si stringe protettiva attorno a Renato che appare sempre più fragile.

Il nuovo appuntamento settimanale con Un posto al sole è per oggi, lunedì 13 settembre 2021, come sempre su Rai3 alle 20:45.

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.