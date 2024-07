Un Posto al Sole, anticipazioni trame dall’8 all’11 luglio 2024: Alberto ha perso il controllo

Un posto al sole torna a farci compagnia con quattro nuovi episodi che andranno in onda dall' 8 all'11 luglio 2024 su Rai 3. Ecco le anticipazioni delle trame delle prossime puntate della ventottesima stagione della soap prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia con protagonista la città di Napoli. Venerdì 12 luglio la serie non andrà in onda per la concomitanza con il Meeting Diamond League di Monaco di Atletica Leggera.

Anche questa settimana ci aspettano emozioni intense e colpi di scena che terranno i telespettatori incollati allo schermo. Tra crisi sentimentali, sfide professionali e relazioni in bilico, i nostri protagonisti dovranno affrontare momenti difficili e decisioni cruciali: Mariella soffre per la crisi con Guido, coinvolto da Claudia. Manuela gestisce la convivenza con la trasgressiva Micaela. Alberto, autodistruttivo, diventa pericoloso, mentre Samuel cerca romanticismo. Rossella affronta sfide professionali, e Diego consola Ida. Tensioni e confronti segnano una settimana di emozioni e colpi di scena.

Trame degli episodi di Un Posto al sole in onda questa settimana

Lunedì 8 luglio: La crisi sentimentale di Guido è ormai evidente e Mariella soffre in silenzio sperando che le cose prima o poi tornino alla normalità. Claudia, intanto, deve fare i conti con la paura del fallimento e del tempo che passa e questo la rende ogni giorno che passa più fragile.

Manuela deve gestire la difficile convivenza con Micaela, che nel tentativo di ravvivare il rapporto con Samuel ha preso una deriva decisamente trasgressiva, ma una bella notizia spazzerà il nervosismo della gemella. Rossella si chiede chi sarà a prendere il posto di Luca come primario del reparto.

Martedì 9 luglio: Lucia chiede a Eugenio di far fare un salto di qualità al loro rapporto, Viola è sempre più scossa per i rischi professionali che corre Damiano. Claudia continua ad approfittare di Guido per rafforzare la propria autostima e Mariella, che ormai ha capito quanto il marito sia coinvolto dalla donna, si sente sempre più sola e avvilita. Deluso nelle sue aspettative verso il lavoro, Riccardo confida a Rossella le proprie difficoltà scatenando i suoi sensi di colpa.

Mercoledì 10 luglio: Marina cerca di far riavvicinare Roberto e Filippo ma il suo tentativo non ha l'esito sperato dalla donna. Diego si impegna per regalare a Ida un po' di conforto. Viola deve affrontare i timori legati al pericoloso lavoro di Damiano. Nel frattempo, Eugenio organizza un incontro con Antonio e Lucia.

Lucia in Un posto al sole

Giovedì 11 luglio: Nella sua condotta autodistruttiva, in preda all'abuso di alcool, Alberto potrebbe diventare pericoloso per sé ma anche per gli altri. Ida sta vivendo una situazione molto complicata, ma lei spera che sia solo questione di tempo. Samuel non ce la fa più a reggere il rapporto trasgressivo con Micaela.

Saranno momenti di grande preoccupazione per Luca che si troverà in auto con Alberto completamente fuori di sé. Cresce il rapporto di stima e complicità tra Rosa e Don Antoine, Manuel sta per ricevere una visita davvero poco gradita. In cerca di un po' di romanticismo nel loro rapporto, Samuel prova a spiegare a Micaela quello che prova.