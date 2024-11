Un Posto al Sole, anticipazioni 13 novembre: Rossella è alle strette, Nunzio non sa come lasciare Diana

Dopo l'episodio trasmesso stasera, Un Posto al Sole andrà in onda su Rai 3 mercoledì 13 novembre alle 20:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Giulia deve affrontare il clima ostile del quartiere. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia.

Riassunto dell'episodio precedente

Don Antoine cerca di riallacciare i rapporti con Rosa, ma la donna sembra decisa a chiudersi non solo nei suoi confronti ma anche di tutto l'universo maschile, Giulia avrà l'ennesima prova dell'ostilità che gli abitanti del centro storico nutrono nei suoi confronti. Silvia e Michele sono divisi sul modo in cui Rossella dovrebbe reagire alle molestie del primario, la ragazza avrà brutte notizie sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Primo giorno in radio per Alice ma le cose non andranno come la ragazza si augurava e troverà una nuova rivale.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Rosa pronta a un nuovo inizio

Giulia appare sconfortata e avvilita per il clima ostile che circonda le attività promosse dal Centro Ascolto. Nonostante i suoi sforzi, sembra che il suo impegno per migliorare la situazione nel quartiere venga continuamente ostacolato, rafforzando il suo senso di frustrazione. Rosa si appresta con trepidazione ad affrontare il suo primo giorno di scuola serale, un passo importante che potrebbe segnare una svolta nella sua vita, ma anche una nuova sfida da affrontare da sola.

Nel frattempo, il primario Fusco continua a mettere sotto pressione Rossella, abusando del suo potere, relegando la dottoressa a una posizione sempre più marginale. La situazione diventa insostenibile per la ragazza, che sembra sempre più isolata e demotivata. Nunzio, invece, realizza quanto sia difficile lasciare Diana in questo momento di fragilità.

Claudia Costa fa una sorpresa a Guido

Il suo desiderio di aiutare la donna e sostenerla lo spinge a riflettere sulle scelte che ha fatto, ovvero andare a vivere con l'architetto prima di capire i suoi reali sentimenti verso Rossella. Infine, una visita imprevista di Claudia potrebbe mettere Guido in seria difficoltà. Il Del Bue, infatti, non le ha rivelato che per superare le difficoltà economiche, ha deciso di dividere l'appartamento con Cotugno e Alfredo.