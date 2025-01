Un posto al sole, anticipazioni 13 gennaio: Valeria sorprende Niko con una proposta inaspettata

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction.

Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 13 gennaio su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Renato trova una confidente con cui sfogarsi. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo.

Riassunto dell'episodio precedente

Il ruolo di Renato come "consigliere sentimentale" di Jimmy comincia a stare sempre più stretto al ragazzino che inizia a sentirsi soffocato dalla presenza del nonno. La situazione esplode in un duro scontro tra i due, portando il ragazzino a prendere una posizione inaspettata. Nel frattempo continuano i problemi per Rossella.

Delusa dal comportamento di Enrica, che non l'ha supportata nelle sue accuse contro Fusco, la dottoressa si troverà ad affrontare da sola le conseguenze della sua coraggiosa testimonianza dopo che la collega si è tirata indietro all'ultimo momento. Spinta da Cerruti a rimettersi in gioco, Mariella decide di chiamare Mimmo che, spiazzandola, rilancia con un appuntamento.

Renato trova una simpatica confidente

Anticipazioni di Un Posto al Sole

Renato, alleggerendo il suo risentimento verso Niko e Jimmy, trova finalmente un modo per sfogarsi. Si confida con una persona che, grazie alla sua simpatia, riesce a calmarlo e a fargli vedere la situazione da una prospettiva diversa. Valeria è pronta a fare una proposta inaspettata a Niko. Cosa avrà in mente questa volta?

Ferri sceglie di adottare un approccio schietto e diretto con Gennaro Gagliotti, comunicandogli che non potrà entrare a far parte del circolo come socio, ma l'imprenditore potrebbe non prendere bene la bocciatura. Cerruti non si arrende e continua a cercare di convincere Mariella a cambiare definitivamente atteggiamento nei confronti di Guido