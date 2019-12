Un posto al sole anticipazioni 13 dicembre 2019: Giudo riuscirà a placare l'ira di Otello?

Nella puntata di Un posto al sole in onda venerdì 13 dicembre 2019 su Rai3, Michele e Silvia non troveranno altra soluzione per placare Otello che affidarsi alla pazienza di Guido: anticipazioni.

Un posto al sole torna venerdì 13 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci portano nel giorni dell'udienza per il patteggiamento di Diego ma anche al cospetto di un intrattabile Otello furioso.

Il toccante incontro con Irene, la madre del ragazzo ucciso anni fa sotto gli occhi di Rita, scuoterà profondamente Diego, nel giorno dell'udienza per il patteggiamento della sua pena. Clara, ancora molto fragile e sofferente, deve decidere se denunciare Alberto, che darà ancora sfoggio della sua arroganza. Avviliti dal comportamento di Otello, Silvia e Michele coltiveranno la speranza che Guido possa ammorbidire il suo amico.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 13 dicembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Qui trovate invece le anticipazioni sulla puntata in onda oggi, 12 dicembre 2019.

Un posto al sole anticipazioni dal 9 al 13 dicembre 2019: Clara denuncerà Alberto?