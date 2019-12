Un posto al sole anticipazioni 12 dicembre 2019: Alberto teme che Clara si lasci convincere

Un posto al sole torna mercoledì 12 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni sono foriere di prossime sventure per Alberto, che teme ora Clara e Angela più di ogni altra cosa.

Alberto comincia a sentirsi franare il terreno sotto i piedi, Angela insiste perché Clara lo denunci. È il giorno dell'udienza per il patteggiamento e Diego sembra ormai deciso a lasciarsi tutto alle spalle, ma sta per fare un incontro inaspettato. Serena è preoccupata perché non ha ancora ricevuto nessuna prenotazione nel suo B&B.

