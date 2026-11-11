Un Posto al Sole, anticipazioni 12 novembre: Greta arrestata, ma Damiano ha dei dubbi sulla colpevolezza

Sembra ormai cosa fatta: la polizia ha concentrato i suoi sospetti su Greta, arrivando infine a fermarla. Ma Roberto è convinto che la Fournier non abbia niente a che vedere con la morte di Stefano Mori, tanto da aver confidato i suoi dubbi a Damiano: e nell' episodio di giovedì 12 novembre di Un Posto al Sole Renda condividerà le sue perplessità con la PM Cimmino.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è tutti i gironi dal lunedì al venerdì, alle ore 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

La fuga di Greta insieme alla figlia rischia di trasformarsi in un grave errore: mentre la PM Cimmino si convince sempre più della sua colpevolezza, Roberto continua a credere nella sua innocenza e cerca di rintracciarla prima della polizia. I suoi tentativi, però, si riveleranno inutili: la Fournier finirà per essere arrestata.

Intanto, Guido e Mariella si preparano ad accogliere a Palazzo un ospite decisamente ingombrante: il cane Diablo.

Anticipazioni 12 novembre: Greta arrestata, ma Damiano ha dei dubbi sulla colpevolezza

Damiano Un posto al sole

Con la sua partenza, Greta ha finito per peggiorare la sua situazione: nonostante il tentativo di Roberto, la notizia del fermo di Greta fa scalpore e finisce su tutti i media. Gli sforzi Roberto e dell'avvocato ora non sono più solo per proteggere lei, ma anche per sostenere una Cristina completamente sconvolta dalla vicenda.

Damiano intanto, dopo il suggerimento di Roberto, confida alla Cimmino di avere dubbi sulla colpevolezza della Fournier. Nel frattempo, la perizia sull'appartamento di Renato rischia di mandare in frantumi i sogni di Silvia e Michele: i due infatti, hanno manifestato l'intenzione di acquistare la casa, ma il prezzo finale potrebbe non dover essere la loro unica preoccupazione...

Guido infine, continua a impegnarsi per rendere più sicuro il cortile di Palazzo Palladini, ma un imprevisto legato alla cagnolina Bricca rischia di trasformarsi in un momento particolarmente teso.