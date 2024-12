Un posto al sole anticipazioni 12 dicembre, Roberto e Michele: scontro aperto sull'inchiesta giornalistica

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda giovedì 28 novembre su Rai 3, alle 20:50: Nunzio e Rossella fanno progetti di vita insieme. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Alice, tornata da Londra, sembra determinata a seguire i consigli di Marina, che l'ha spronata a cambiare atteggiamento. La giovane si prepara a riprendere lo stage in radio, ma dovrà anche affrontare un confronto con Micaela. Nel frattempo, Roberto Ferri scopre che Michele sta proseguendo la sua inchiesta sul caporalato.

Sul fronte delle indagini, Damiano arresta finalmente il vero colpevole dell'aggressione a Don Antoine, scagionando il giovane Pasquale. Questo risultato non solo rende libero l'innocente, ma porta anche a una riconciliazione inaspettata tra Rosa e Luisa, madre del ragazzo, segnando un momento di ritrovata armonia dopo le tensioni precedenti.

Alice ha un faccia a faccia con Micaela

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Guido e Salvatore riscoprono il valore dell'amicizia

Alice, tornata a Napoli dopo la sua esperienza a Londra, riprende il suo stage in radio, ma il suo comportamento incontra un ostacolo: una dura lezione impartita da Micaela, che la mette di fronte alle conseguenze delle sue azioni. Nel frattempo, Roberto Ferri, esasperato dalla disobbedienza di Michele, decide di affrontarlo direttamente.

Michele, infatti, ha ignorato le sue richieste di interrompere l'inchiesta giornalistica sul caporalato, portando le tensioni tra i due a un livello critico. Questo scontro evidenzia ancora una volta la complessità del rapporto tra Roberto e Michele, divisi tra gli interessi personali di Ferri e il senso di giustizia del giornalista.

In un'altra storyline, Nunzio e Rossella, finalmente liberi da interferenze esterne, si dedicano alla loro storia d'amore, facendo progetti concreti per il futuro. Parallelamente, grazie all'intercessione di Mariella, Guido e Salvatore superano le recenti incomprensioni e ritrovano il loro rapporto di amicizia. Questo riavvicinamento porta una ventata di leggerezza nelle dinamiche di Palazzo Palladini.