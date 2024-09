Un Posto al Sole anticipazioni 11 settembre: Guido e Claudia prendono una decisione, Silvia informa Mariella

Dopo l'episodio trasmesso stasera, Un Posto al Sole andrà in onda su Rai 3 mercoledì 11 settembre alle 20:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Lara e Magdalena si punzecchiano. La soap è ambientata in Italia, a Napoli, ai giorni nostri. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Valeria semina dubbi in Niko

Nel pieno del processo riguardante la vicenda di Tommaso Ferri, la tensione è palpabile. La deposizione di Lara, che sembrava una mossa calcolata, si rivela un'arma a doppio taglio per Roberto Ferri. Nonostante l'apparente vittoria di Ida, le alleanze continuano a vacillare. Lara e Magdalena, entrambe determinatissime, si rimpallano la colpa di quanto accaduto, lanciandosi frecciatine taglienti.

Nel frattempo, Filippo e Serena riflettono sulla proposta di Roberto Ferri: prendere in affido il piccolo Tommy. La scelta è delicata, poiché potrebbe influenzare profondamente non solo il loro rapporto, ma anche quello con Roberto. Serena, perplessa, cerca di capire se accettare possa essere la scelta migliore per la famiglia.

Valeria insinua dubbi nella mente di Niko

Guido, intanto, si ritrova travolto dal ritorno improvviso di Claudia nella sua vita. I due, dopo un breve confronto, decidono di non reprimere i sentimenti e di vivere la loro storia senza più rimpianti. Ma Silvia, amica e confidente, si incarica del difficile compito di informare Mariella, la moglie di Guido, delle recenti e dolorose novità.

Samuel, dall'altra parte, è sempre più sconvolto dalla mancanza di Micaela, che ha scelto di trasferirsi a Berlino. Tuttavia, un'involontaria intuizione di Nunzio lo spinge a elaborare una strategia: Samuel pensa di usare Jimmy, il figlio di Micaela, come "ponte" per riconquistare la donna. Ma questo piano rischia di trasformarsi in un disastro, con conseguenze imprevedibili per tutti.

Nel frattempo, Valeria continua a insinuare dubbi nella mente di Niko. Gli fa notare quanto la presenza di Renato, il nonno di Jimmy, sia troppo ingombrante nella vita del ragazzo. Niko comincia a chiedersi se sia il caso di limitare l'influenza di suo padre, ma questa scelta potrebbe portare a conflitti familiari ancora più profondi.