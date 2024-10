Un Posto al Sole, anticipazioni 11 ottobre: Guido e Mariella si scontrano per Lollo, Damiano incontra Felice

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 11 ottobre su Rai 3, alle 20.50: Il mantenimento di Lollo crea nuovi problemi a Guido e Mariella. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che spaziano dalle relazioni familiari e sentimentali ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Jimmy è nei guai dopo un cattivo consiglio di Micaela

Damiano, inizialmente riluttante, potrebbe finalmente lasciarsi convincere da Rosa a dare ascolto a Felice Cascella che le ha fatto una proposta che l'ha lasciata senza parole. L'incontro con quest'ultimo si preannuncia carico di tensione e potrebbe rivelarsi decisivo per la madre di Manuel, mentre Damiano, dovrà valutare se le parole dell'uomo meritano fiducia. Questa scelta potrebbe aprire nuovi sviluppi nella vita di Rosa, ma anche complicare ulteriormente la situazione della donna.

Nel frattempo, Jimmy si troverà in difficoltà a causa di un cattivo consiglio ricevuto da Micaela. Sotto pressione da parte del professore, Jimmy potrebbe commettere un errore che non solo lo metterà nei guai, ma rischierà di trascinare anche il povero Camillo nella sua complicata situazione e potrebbe segnare un punto di non ritorno nel rapporto tra i due ragazzi.

Nuovi problemi per Guido e Mariella

Sul fronte familiare, Guido e Mariella si trovano ad affrontare le conseguenze della separazione, trovandosi di fronte ad un problema molto spinoso: la cifra da destinare al mantenimento del figlio Lollo. La discussione rivela le divergenze tra i due riguardo alle responsabilità finanziarie e crea nuove tensioni nella loro relazione.