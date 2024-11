Un Posto al Sole anticipazioni 11 novembre: Nunzio e Diana si scontrano, Michele e Silvia divisi per Rossella

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda stasera alle 20:50 su Rai3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction.

Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 11 novembre su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Rosa ha una proposta vincente per il Centro Ascolto. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo.

Riassunto dell'episodio precedente: Alice sorprende Marina

Dopo un duro scontro con il primario, che la accusa di avergli rivolto volgari ed infondate insinuazioni, Rossella avrà un crollo emotivo con Nunzio, dalle conseguenze imprevedibili per entrambi. Alice appare intrigata da una nuova conoscenza, Roberto le vuole far fare uno stage in radio, scavalcando ancora una volta Filippo. Notando la vicinanza tra Samuel e Manuela, Micaela farà la sua contromossa: ma è solo orgoglio ferito oppure si tratta di gelosia?

Anticipazioni Un posto al sole

Dopo essersi ritrovato con Rossella, Nunzio decide di avere un confronto con Diana. Tuttavia, le cose non andranno come sperava, lasciandolo probabilmente alle prese con nuove incertezze. Nel frattempo, Michele e Silvia, appreso quanto accaduto a Rossella a causa del suo primario, reagiscono in modo molto diverso, trovandosi su posizioni opposte.

Decisa a fare qualcosa per riavvicinare il quartiere al Centro Ascolto e combattere i pregiudizio contro gli immigrati, Giulia chiede l'aiuto di don Antoine. Tuttavia, sarà Rosa a proporre l'idea vincente per raggiungere l'obiettivo di integrazione e tolleranza. Contemporaneamente altre problematiche entrano in gioco a Radio Golfo 99.

Alice ha iniziato lo stage a Radio Golfo 99

Nei giorni scorsi Roberto ha proposto ad Alice di fare uno stage alla radio, scavalcando Filippo, che non è stato messo a conoscenza di questa novità. Marina non vede di buon occhio l'atteggiamento troppo leggero di Alice, che si appresta a cominciare il suo tirocinio. Tuttavia, la ragazza, con la sua vitalità, saprà sorprenderla, dimostrando che a volte un po' di freschezza può portare nuovi stimoli.