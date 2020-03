Un posto al sole anticipazioni 9 marzo 2020: tra Serena e Filippo è addio

Un posto al sole tornerà lunedì 9 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano di una crisi ormai insanabile tra Filippo e Serena, che prenderà una decisione dolorosa.

Serena giunge a una sofferta decisione che cambierà definitivamente il suo rapporto col marito. Filippo, dal canto suo, non può far altro che accettare; nel frattempo decide di assumere Cristiana come skipper. Michele e Vittorio portano avanti la loro inchiesta, suscitando reazioni non proprio amichevoli da parte degli operai del pastificio. Marina è decisa ad aiutare Fabrizio. Arianna si sta preparando alla partenza per il Madagascar quando riceve una visita inattesa.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 9 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.