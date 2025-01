Un posto al sole anticipazioni 10 gennaio: Rossella resta sola contro Fusco, Jimmy si scontra con Renato

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 10 gennaio su Rai 3, alle 20.50: Enrica tradisce Rossella. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che spaziano dalle relazioni familiari e sentimentali ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Rossella riesce a convincere Enrica a segnalare ufficialmente il comportamento inappropriato del dottor Fusco presso la Direzione Sanitaria. Per Rosa, il momento non è dei migliori. Le incertezze sentimentali nel rapporto con Pino e le crescenti difficoltà nel conciliare la scuola serale con il resto della sua vita la fanno sentire sopraffatta.

Dopo un altro cedimento alle avances di Micaela, Samuel si sente intrappolato in un circolo vizioso da cui sembra quasi impossibile uscire. Ma Manuela, con il suo intuito e la sua risolutezza, escogita un'idea che potrebbe aiutare lo chef a rompere la relazione tossica che lo lega alla sua tentatrice.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Mimmo fa una proposta che spiazza Mariella

Renato, sempre più coinvolto nel suo ruolo di consigliere sentimentale, finisce per risultare invadente agli occhi di Jimmy, che inizia a sentirsi soffocato dalla presenza del nonno. La situazione esplode in un duro scontro tra i due, portando il ragazzino a prendere una posizione inaspettata.

Dopo aver denunciato il comportamento inappropriato di Fusco, Rossella si trova delusa e sola. La mancata solidarietà di Enrica, che si tira indietro all'ultimo, lascia Rossella a fronteggiare da sola le ripercussioni di una scelta tanto coraggiosa quanto rischiosa. Mariella, spronata da Cerruti a rimettersi in gioco, trova il coraggio di chiamare Mimmo, ma l'uomo, con una mossa inaspettata, la spiazza rilanciando con un appuntamento galante. Cosa farà Mariella? Accetterà la proposta, oppure il timore di uscire dalla sua comfort zone avrà la meglio?