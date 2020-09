Un posto al sole anticipazioni 1° ottobre 2020: Marina accetta di sposare Fabrizio

Un posto al sole torna giovedì 1° ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nelle anticipazioni scopriamo che Marina è ormai la promessa sposa di Fabrizio, ma la vita insieme non sembra iniziata sotto i migliori auspici.

Giulia va a parlare col poliziotto Gennaro Torre per sapere a che punto sono le indagini a carico di Marco Modica e, frustrata di non ricevere le notizie che si aspettava, decide di prendere un'iniziativa personale potenzialmente pericolosa. Il ritorno di Susanna allo studio legale crea inevitabili tensioni con Niko. Marina accetta la proposta di matrimonio di Fabrizio, ma ne vorrebbe informare personalmente Roberto, suscitando il disappunto del suo futuro marito.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per giovedì 1° ottobre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.