Un posto al sole anticipazioni 1° luglio 2021: una scelta difficile per Silvia

Le anticipazioni trovano Silvia in preda ai dubbi, dettati dalla nuova condizione sentimentale.

Rossella si prepara a riprendere in mano la sua vita. Per Silvia invece, divisa tra la famiglia e Giancarlo, è arrivato il momento di prendere una difficile decisione. Per Filippo si avvicina il momento del delicato intervento a cui dovrà sottoporsi, ma prima troverà il modo di concedersi una piccola follia.

La pace sembra finita per Jimmy e Camillo alle prese con una piccola ma temibile bulletta...

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, giovedì 1° luglio 2021, come sempre su Rai3 alle 20:45

