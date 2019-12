Un posto al sole anticipazioni 1° gennaio 2020: Otello e Renato travolti dai festeggiamenti

Nella puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 1° gennaio 2020 su Rai3, Otello e Renato si scateneranno nei festeggiamenti per il Capodanno: anticipazioni.

Un posto al sole torna mercoledì 1° gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci portano nel bel mezzo dei festeggiamenti per il Capodanno, che avranno un sapore particolare per Otello e Renato.

Il Capodanno a Palazzo Palladini si svolgerà in un clima festoso e di grande suspense. Mentre Renato coinvolgerà Otello in un insolito veglione dagli esiti inattesi, Guido e Mariella verranno travolti da un ospite imprevisto. Intanto al Caffè Vulcano andrà in scena uno spettacolo molto particolare.

L'appuntamento con la prima puntata dell'anno di Un posto al sole è per domani, 1° gennaio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Ricordiamo che oggi, martedì 31 dicembre 2019, Un posto al sole non andrà in onda per lasciare spazio al discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.