Un posto al sole 20 dicembre 2019: Clara subisce le pressioni di Alberto

Nella puntata di Un posto al sole in onda venerdì 20 dicembre 2019 su Rai3, Clara è in crisi per via delle pressioni che Alberto le sta facendo dopo la denuncia: anticipazioni.

Un posto al sole torna venerdì 20 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni vedono Clara lontana più che mai dal sentirsi più serena perchè, dopo quanto accaduto, Alberto Palladini sta tramando contro di lei.

Pressata da Alberto e dalle sue manovre strategiche, Clara sprofonda in una crisi di sconforto: cosa farà? Serena e Filippo decidono di affrontare con Silvia e Michele la questione "Otello", ma la soluzione arriverà inaspettata da Raffaele, cosa s'inventerà il portiere? La scelta di Arianna di non partire più per Londra metterà Andrea di fronte a una difficile decisione: partirà lo stesso anche senza di lei?

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 20 dicembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Qui trovate invece le anticipazioni sulla puntata in onda oggi, 19 dicembre 2019.