Un passo dal cielo 8: la data di uscita e il trailer della nuova stagione

Ha finalmente una data di uscita esatta Un passo dal cielo 8: i nuovi episodi della fiction andranno in onda a partire da giovedì 9 gennaio 2025 nella prima serata di Rai 1. Diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, l'ottava stagione vede il cast arricchirsi di tanti volti nuovi.

Un passo dal cielo 8: le anticipazioni

Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Un passo dal cielo torna, con sullo sfondo i paesaggi da sogno delle Dolomiti venete, in un presente sempre più attento ai cambiamenti climatici e alla salvaguardia del pianeta, il tutto con uno sguardo di speranza.

Accanto alla ormai consolidata coppia dei fratelli Manuela e Vincenzo Nappi, che torneranno a risolvere i misteri in riva al lago e tra i boschi, ritroveremo anche Nathan. Solitario e misterioso, della sua storia sappiamo ancora poco. Niente paura, però, perchè una buona parte dei nuovi episodi sarà dedicata a far luce sulle sue origini.

Sarà determinante per raggiungere lo scopo un nuovo personaggio, Stephen Anderssen, interpretato da Raz Degan, un ricercatore trasferitosi a San Vito di Cadore con la Origin GeoEngineering, una squadra di scienziati con il sogno di salvare un ghiacciaio.

Il trailer e il cast della nuova stagione

Nel primo trailer della stagione 8 ci sono già quelli che saranno i principali temi affrontati dai nuovi episodi. Non soltanto le schermaglie sentimentali tra Manuela e Nathan, ma anche la piccola crisi tra Vincenzo e Carolina (che l'arrivo di zio Nino contribuirà a risolvere o ad aggravare?). Quale sarà invece il segreto che Stephen Anderssen dovrà svelare?

Nel cast accanto ai protagonisti Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, torneranno anche Marco Rossetti, Serena Iansiti e Gianmarco Pozzoli.

Tante le new entry dell'ottava stagione: Cecilia Bertozzi, Alice Arcuri e Alberto Malanchino, ma soprattutto Raz Degan nel ruolo di Stephen Anderssen.

Come poi rivela il trailer, ci sarà anche Nino Frassica nel ruolo del "magico" zio Nino.

Quante sono le puntate di Un Passo dal cielo 8?

L'ottava stagione della fiction Lux Vide è composta da 12 episodi totali, che Rai 1 manderà in onda nel corso di 6 prime serate. L'ultima puntata dovrebbe quindi andare in onda giovedì 13 marzo 2025.

Ricordiamo che Un passo dal cielo 8 sarà disponibile, per la visione on demand o in contemporanea alla messa in onda televisiva, anche in streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma sono inoltre disponibili tutte le sette stagioni precedenti.