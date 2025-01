Un passo dal cielo 8 da stasera su Rai 1: le anticipazioni, il cast, da quante puntate è composta la stagione

I fratelli Vincenzo e Manuela Nappi tornano su Rai 1, da stasera, con nuove indagini e l'ottava stagione di Un passo dal cielo: le anticipazioni della prima puntata, il cast, per quante settimane ci faranno compagnia.

Stasera su Rai 1, intorno alle 21:30, subito dopo Affari Tuoi, va in onda Un passo dal cielo 8, la nuova stagione della fiction che ci riporta tra scenari incantati e misteri delle Dolomiti venete.

Disponibile anche in streaming, su RaiPlay, per i più impazienti, sono già presenti in anteprima i due episodi iniziali.

Anticipazioni Un passo dal cielo di giovedì 9 gennaio 2025

La scorsa stagione ci aveva lasciati con una promessa d'amore, quella tra Manuela Nappi e Nathan. Li ritroveremo, in questa prima puntata, alle prese con un sentimento forte ma

ancora da chiarire per molti aspetti. Il passato continua a tormentare il Sartori, e per fortuna Manuela deciderà di rimanergli accanto nella ricerca di quelle tracce che possano aiutarlo ad affrontare i suoi spettri.

La quotidianità di Vincenzo, invece, viene sconvolta da un bizzarro personaggio che fa irruzione in casa Nappi: zio Nino!

La cronaca però incombe: il corpo di una giovane donna viene trovato in un bosco poco distante da San Vito. Si tratta di Sara Fontolan, una ex ricercatrice della Origin GeoEngineering. Le indagini si concentrano subito sugli scienziati del gruppo e in particolare su Stephen Anderssen, il fondatore.

Un passo dal cielo 8, Iannello e Pozzoli: "Una fiction può aprire al dibattito, ma l'azione sta alla politica"

Un secondo femminicidio scuote ancora la comunità: Marianna Vanoni, una giovane veterinaria, viene trovata senza vita in un sentiero di montagna. I sospetti ricadono su Marco Rho, un vecchio pastore, denunciato dalla vittima per stalking. Le indagini però portano i nostri molto più a fondo: la ragazza era stata coinvolta, suo malgrado, in una truffa più grande di lei.

Il cast

Un passo dal cielo conferma il cast della stagione passata, a cominciare da Giusy Buscemi, nei panni della protagonista Manuela Nappi, ed Enrico Ianniello, in quelli del fratello - sullo schermo - Vincenzo Nappi. Tornano anche Marco Rossetti, nel ruolo di Nathan Sartori, Serena Iansiti, in quello di Carolina, e Gianmarco Pozzoli in quello di Huber.

Tante le new entry di stagione, a iniziare da Raz Degan, che vestirà i panni del ricercatore Stephen Anderssen, in Italia per salvare un ghiacciaio, a Nino Frassica, special guest della prima puntata con il ruolo di zio Nino.

Quante puntate sono e quando andranno in onda

Un passo dal cielo 8 è composta da 12 episodi che verranno mandati in onda nel corso di 6 puntate, ciascuna della durata di 120 minuti circa. Non sappiamo però se la fiction "montana" di Rai 1 ci farà effettivamente compagnia per 6 settimane.

Il motivo è semplice ed è legato al palinsesto della rete ammiraglia RAI: il finale di stagione dovrebbe andare in onda giovedì 13 febbraio, quando verrà trasmessa la terza serata del Festival di Sanremo. La rete potrebbe allora posticipare l'ultima puntata al giovedì successivo, il 20 febbraio, oppure mandare in onda eccezionalmente due puntate della fiction nella stessa settimana.