Un medico tra gli orsi: in arrivo il revival!

Nel suo piccolo ha avuto uno zoccolo duro di estimatori. Adesso una delle serie tv più pazze mai apparse sul piccolo schermo sta per tornare in una nuova veste. CBS ha annunciato il revival di Un medico tra gli orsi, show ambientato in una cittadina dell'Alaska di nome Cicely.

Confermato il ritorno del protagonista della serie originale: Rob Morrow tornerà a indossare i panni del Dottor Joel Fleischman, costretto a prestare servizio a Cicely per ripagare un prestito studentesco. Fleischman farà ritorno a Cicely per partecipare al funerale di un vecchio amico. Grazie a questo spunto rivedremo una serie di personaggi vecchi e nuovi.

Rivedremo anche la co-star John Corbett nei panni dell'eccentrico deejay Chris del mattino, Corbett sarà anche produttore del revival.

Un medico tra gli orsi è andato in onda sulla CBS per 110 episodi negli anni '90. La serie tv fuori dal comune ha conquistato sette Emmy e ha lanciato la carriera del produttore esecutivo David Chase prima de I Soprano.

